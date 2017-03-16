Минск и Астана обсудили приоритеты двустороннего сотрудничества

16 Марта 2017 19:06

С визитом в Минске - парламентская делегация Казахстана во главе с председателем Мажилиса.

Официальный график встреч открыли переговорами в парламенте. Законодатели Беларуси и Казахстана должны активно содействовать восстановлению взаимной торговли между странами, заявил спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко. Стороны констатировали падение товарооборота за прошлый год на 30%. Как считают партнеры, такое положение не соответствует возможностям двух стран. В остальном - сложностей между государствами нет: активно развивается межпарламентский диалог, страны всегда оказывают взаимную поддержку в международных организациях.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы договорились, что нам надо депутатскими методами нарастить усилия по развитию товарооборота между Казахстаном и РБ. В целом, я считаю, что визит парламентской делегации Казахстана послужит дальнейшему укреплению нашей дружбы и развитию сотрудничества".

Нурлан Нигматулин, председатель Мажилиса парламента Казахстана:

"Сегодня мы договорились с нашими белорусскими коллегами активизировать обмен опытом в законотворческой сфере. Есть интересные наработки и опыт законодательного обеспечения реформ и достижений, которые имеются у Беларуси, в агропромышленном комплексе, в промышленности, в регулировании госсобственности".

О расширении торгово-экономического сотрудничества после говорили в правительстве. Беларусь рассчитывает на восстановление товарооборота с азиатским партнером в миллиард долларов. В планах - активное участие в проектах индустриализации Казахстана, а также создание шести новых сборочных производств.

Нынешний год во взаимоотношениях двух стран - юбилейный. Уже четверть века Минск и Астана налаживают контакты на всех уровнях. За это время сотрудничество стало стратегическим, отметили партнеры.