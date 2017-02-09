9 Февраля 2017 15:03

МИД Беларуси отслеживает ситуацию после введения Россией пограничной зоны для своевременного оказания гражданам необходимой правовой помощи. Сегодня это заявили в МИД нашей страны.

Каких-либо проблемных вопросов от белорусов не поступало. Дмитрий Мирончик подчеркнул, что Беларусь по-прежнему верна принципу открытости границы с Россией в духе союзнических отношений.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Еще раз отмечу, что мы отслеживаем развитие событий. Надеемся, что компетентные органы обеих стран смогут в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и договориться о ее надежном правовом урегулировании, исходя из интересов граждан Беларуси и России".

Беларусь добросовестно исполнила международные обязательства при экстрадиции блогера Александра Лапшина в Азербайджан. Решение о выдаче вступило в законную силу 7 февраля. Российско-израильский блогер Александр Лапшин был задержан в ночь на 15 декабря в Минске по запросу Азербайджана. Он обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Я впервые обращаюсь к вопросу Александра Лапшина, и это отнюдь не случайно. 7 февраля свой вердикт вынес Верховный суд Республики Беларусь. Вчера данную тему прокомментировали Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел. Экстрадиция - вопрос, лежащий исключительно в правовой плоскости. Беларусь добросовестно исполнила свои международные обязательства по международному договору по оказанию правовой помощи. Договоры должны соблюдаться".

По словам Дмитрия Мирончика, ситуация с контролем въезжающих в нашу страну граждан в целом не изменилась. При пересечении границы в аэропорту проверки осуществляют по тем же базам нежелательных лиц и с соблюдением всех процедур, как и ранее.