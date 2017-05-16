Изменения законопроектов на повестке дня в Палате представителей

17 Мая 2017 12:00

Белорусские депутаты в эти минуты рассматривают поправки в закон о социальном обслуживании, а также ряд других инициатив. Кроме этого, парламентарии ратифицировали протокол о правилах и процедурах госзакупок в СНГ, межправительственное соглашение с Турцией о содействии взаимной торговле, а также соглашение о военно-техническом сотрудничестве между нашей страной и Боливией. Подробности в наших следующих выпусках.