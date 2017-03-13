Германия заинтересована в сближении Европейского союза и Беларуси

13 Марта 2017 21:11

Это заявил сегодня Государственный министр по европейским делам МИД ФРГ Михаэль Рот по итогам переговоров с Министром иностранных дел нашей страны Владимиром Макеем. Мероприятие в Минске было приурочено к 25-летию возобновления дипломатических отношений между странами. Стороны обсудили широкий круг вопросов, включая развитие политического и экономического взаимодействия, подвели итоги сотрудничества и обсудили дальнейшие перспективы.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси: "Считаем, что визит по случаю этого юбилея является очень важным, свидетельствует о том внимании, которое Германия уделяет развитию отношений со странами - соседями ЕС, невходящими в это объединение, но желающими иметь нормальные тесные отношения с Европейским союзом. Нас объединяют общие темы, связанные с безопасностью и стабильностью нашего региона, обеспечением устойчивого экономического развития и процветания наших стран".

Михаэль Рот, Государственный министр по европейским делам МИД Германии: "Моя страна имеет большую заинтересованность в том, чтобы произошло сближение между Европейским союзом и Германией с одной стороны и Беларусью с другой стороны. Мы хотим его ускорить. Когда я смотрю, что за последние годы было достигнуто, меня это наполняет оптимизмом. Мы подошли к политике, основывающейся и ориентирующейся на сотрудничество".

Особое внимание было уделено строительству в Минске мемориального комплекса "Тростенец". Владимир Макей поблагодарил германскую сторону за финансовую поддержку в создании этого мемориала. Дипломаты также обменялись протокольными посланиями от имени МИД двух государств.