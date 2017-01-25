Эти дни в Минске пройдут под знаком белорусско-сербских отношений

25 Января 2017 21:00

Сегодня начался официальный визит председателя правительства Сербии Александра Вучича в Беларусь. Его самолет приземлился в Национальном аэропорту несколько часов назад. Отметим, две страны уже выстроили крепкий фундамент в партнерстве. В его основании не только политическая и экономическая составляющие, но и дружба народов и лидеров двух стран. Такой характер отношений подтверждают и регулярные встречи на разных уровнях.

Известно, что Александр Вучич будет находиться в Беларуси три дня. Первый переговорный день - завтра. Встречи в Совете министров и Палате представителей. Планируется, что стороны проведут переговоры, направленные на укрепление и расширение взаимного сотрудничества Минска и Белграда в разных отраслях.

Дружба между двумя странами началась в трудные времена. Когда столицу еще Югославии разрушали бомбардировщики НАТО, именно Беларусь отправляет в республику гуманитарный конвой.

А Александр Лукашенко не только открыто осуждает агрессоров, но и лично передает сербам послание дружбы, прилетев в Белград.

Прочные политические контакты и более чем 20-летняя история дипотношений Беларуси и Сербии в последние годы активно подкрепляются экономическими связями. В городе Новий Сад работает сборочное производство тракторов МТЗ. Собирают в Сербии и автобусы МАЗ.

А проект, которому прочат славу Дубая и Сингапура, комплекс "Минск-Мир" должен стать символом партнерства обеих стран.

Почти 80% нашего экспорта в Сербию - сжиженный газ и нефтепродукты. В обратном направлении получаем фрукты, овощи, трикотажные изделия.

Во время последней личной встречи - официального визита Президента Томислава Николича в Минск - политики договорились взять планку во взаимной торговле в полмиллиарда долларов. Сербия ведет переговоры о вступлении в ЕС, и это может открыть двери для товаров, произведенных вместе с белорусами. В то же время через Минск сербы видят выход для своей продукции на рынок Евразийского экономического союза.