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Докладчик ПАСЕ по Беларуси с визитом в Минске
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23 Марта 2017 07:03

Докладчик ПАСЕ по Беларуси с визитом в Минске

Докладчик по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреа Ригони в эти дни находится с визитом в нашей стране. Сегодня запланированы встречи в белорусском парламенте. Речь пойдет об участии Минска в мероприятиях ПАСЕ, дальнейшем присоединении к конвенциям Совета Европы. Также будет обсуждаться белорусско-итальянское сотрудничество на площадках Центрально-Европейской инициативы и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

  

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