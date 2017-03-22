Политика
23 Марта 2017 07:03
Докладчик ПАСЕ по Беларуси с визитом в Минске
Докладчик по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреа Ригони в эти дни находится с визитом в нашей стране. Сегодня запланированы встречи в белорусском парламенте. Речь пойдет об участии Минска в мероприятиях ПАСЕ, дальнейшем присоединении к конвенциям Совета Европы. Также будет обсуждаться белорусско-итальянское сотрудничество на площадках Центрально-Европейской инициативы и Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
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