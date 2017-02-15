Договоренности трехсторонной контактной группы по ситуации в Украине

15 Февраля 2017 21:01

Стороны конфликта в Украине договорились отвести тяжелое вооружение из зоны конфликта в районе Авдеевки до 20 февраля. Об этом по итогам заседания трехсторонней контактной группы заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Переговорщики констатировали, что ситуация с безопасностью на востоке Украины остается тревожной и напряженной, и отметили, что режим прекращения огня должен быть устойчивым и продолжительным. Эскалация конфликта в районе Авдеевки также станет темой очередной встречи в "нормандском формате". Она может состояться в ближайшее время в Мюнхене. И еще одной темой встречи контактной группы стало освобождение пленных. Содействие в этом вопросе сторонам может оказать ООН.

Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе: "Было принято решение обратиться к мониторинговой миссии ООН по правам человека в Женеве с просьбой, чтобы их представители стали посредниками в процедуре верификации желания тех граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения".

Кстати, это был второй за вечер выход Мартина Сайдика к прессе. Первый сорвали радикалы - они представились членами незарегистрированной российской партии "Другая Россия". Ее возглавляет Эдуард Лимонов, называющий себя национал-большевиком. Хулиганов увела охрана. Представитель ОБСЕ после короткого перерыва продолжил общение с прессой. Инцидент прокомментировал МИД Беларуси.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Группой лиц, документированных паспортами граждан Российской Федерации, а также журналистскими удостоверениями, в частности, издания "Русская планета", была предпринята попытка сорвать пресс-конференцию специального представителя действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, посла Мартина Сайдика. Указанные лица разбрасывали листовки и выкрикивали лозунги, препятствующие общению посла с представителями СМИ. В этой связи они были удалены с представителями правоохранительных органов с места проведения мероприятия. В результате пресс-конференция состоялась, и представители СМИ получили информацию об итогах работы трехсторонней контактной группы в Минске в полном объеме. Пресс-служба МИД Беларуси расценивает данное действие как сознательную провокацию, направленную на срыв переговорного процесса и дискредитацию минской переговорной площадки".

Как отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства, белорусская сторона будет и далее предпринимать все меры для обеспечения безопасности и беспрепятственной работы трехсторонней контактной группы и немедленно пресекать все попытки помешать ее работе.