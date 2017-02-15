Дмитрий Мирончик: Провокация направлена на срыв переговорного процесса

15 Февраля 2017 21:15

Первый выход Мартина Сайдика к прессе сорвали радикалы. Они представились членами незарегистрированной российской партии "Другая Россия". Ее возглавляет Эдуард Лимонов, называющий себя национал-большевиком. Хулиганов увела охрана. Представитель ОБСЕ после короткого перерыва продолжил общение с прессой. Инцидент прокомментировал МИД Беларуси.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Группой лиц, документированных паспортами граждан Российской Федерации, а также журналистскими удостоверениями, в частности, издания "Русская планета", была предпринята попытка сорвать пресс-конференцию специального представителя действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины, посла Мартина Сайдика. Указанные лица разбрасывали листовки и выкрикивали лозунги, препятствующие общению посла с представителями СМИ. В этой связи они были удалены с представителями правоохранительных органов с места проведения мероприятия. В результате пресс-конференция состоялась, и представители СМИ получили информацию об итогах работы трехсторонней контактной группы в Минске в полном объеме. Пресс-служба МИД Беларуси расценивает данное действие как сознательную провокацию, направленную на срыв переговорного процесса и дискредитацию минской переговорной площадки".

Как отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства, белорусская сторона будет и далее предпринимать все меры для обеспечения безопасности и беспрепятственной работы трехсторонней контактной группы и немедленно пресекать все попытки помешать ее работе.