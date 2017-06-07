Политика
7 Июня 2017 21:08
Безопасность гражданского населения должна оставаться приоритетом для участников минских соглашений
Безопасность гражданского населения на востоке Украины должна оставаться приоритетом для участников минских соглашений. Об этом по итогам заседания контактной группы заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Как отметил австрийский дипломат, обеспечение безопасности мирных граждан подразумевает комплексный подход, который включает прекращение огня, отведение тяжелого вооружения, сил и средств, а также разминирование.
Сейчас наблюдатели сообщают о новом витке противостояния на востоке Украины. Сегодня взаимные обстрелы вспыхнули в Луганской области. Есть погибшие и раненые, их число уточняется. Армия Украины и формирования непризнанной ЛНР обвиняют в эскалации конфликта друг друга.
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