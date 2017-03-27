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Белорусская парламентская делегация примет участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи СНГ
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27 Марта 2017 07:05

Белорусская парламентская делегация примет участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи СНГ

Пленарное заседание открывается сегодня в Санкт-Петербурге. В повестке - 12 проектов модельных законов и рекомендаций, которые одобрены постоянными комиссиями. Кроме того, запланировано торжественное заседание в честь 25-летия Ассамблеи. На нем выступят представители парламентов стран Содружества, председатель Исполкома СНГ, руководители международных партнерских организаций.

  

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