Белорусская парламентская делегация примет участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи СНГ

27 Марта 2017 07:05

Пленарное заседание открывается сегодня в Санкт-Петербурге. В повестке - 12 проектов модельных законов и рекомендаций, которые одобрены постоянными комиссиями. Кроме того, запланировано торжественное заседание в честь 25-летия Ассамблеи. На нем выступят представители парламентов стран Содружества, председатель Исполкома СНГ, руководители международных партнерских организаций.