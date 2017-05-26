Беларусь рассчитывает на последовательное сокращение изъятий и ограничений в ЕАЭС

26 Мая 2017 19:01

Об этом сегодня заявил премьер-министр Беларуси на заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит в столице Татарстана. Главы правительств России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана собрались в казанской ратуше. Встреча проходила в узком и расширенном составах. Все пять стран заинтересованы в развитии агропромышленных комплексов. Это поможет минимизировать импорт сельхозпродукции из третьих стран и защитит рынки Евразийского экономического союза. Активно шло обсуждение создания единого окна во взаимной торговле. Это должно упростить условия ведения бизнеса. Также белорусская сторона рассчитывает на последовательное сокращение изъятий и ограничений, которые усложняют и замедляют торговлю между странами.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси:

"Мы все договорились о том, что мы будем эти барьеры устранять, причем это не должен быть какой-то лозунг "Давайте устранять барьеры и ограничения!". Мы договорились о том, что мы ежегодно будем формировать перечни наиболее чувствительных вопросов для взаимной торговли и будем планомерно заниматься их устранением. Мы фактически согласовали те изъятия и ограничения, которые сейчас существуют, с тем, чтобы на протяжении двух межправсоветов, которые будут до конца года, получить определенный результат".

Белорусская сторона также предложила ускорить формирование общих рынков нефти, газа и нефтепродуктов в ЕАЭС. По словам Андрея Кобякова, этот шаг даст толчок развитию экономик стран ЕАЭС.