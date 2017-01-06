Беларусь открывает двери для иностранных путешественников

9 Января 2017 19:07

Президент Александр Лукашенко сегодня подписал указ, который устанавливает безвизовый въезд в нашу страну для граждан из 80 государств.

Срок визита при этом – не более пяти дней. А въезд и выезд исключительно через Национальный аэропорт Минск. Указ распространяется в первую очередь на благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Беларуси, а также государства, которые ранее в одностороннем порядке ввели безвизовый режим для белорусов.

Свободно прилетать в Беларусь смогут жители 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также граждане Бразилии, Индонезии, США, Японии, Австралии и некоторых других государств. Указ Президента о безвизовом въезде направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, а также частных лиц. Для иностранцев, осуществляющих официальные поездки, правила останутся прежними.

Чтобы попасть без визы в Беларусь, понадобится паспорт, страховка и денежные средства – не менее 46 рублей на день пребывания. Безвизовый режим не будет распространяться на путешественников, которые прилетают в Минск из России, или улетают из нашей страны в российские аэропорты. Такие рейсы являются внутренними, и пограничный контроль на них отсутствует. Новые правила въезда в Беларусь начнут действовать через месяц после официального опубликования указа Президента.