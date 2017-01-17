Беларусь и Эквадор подписали меморандум о сотрудничестве в сфере предупреждения рисков и чрезвычайных ситуаций

17 Января 2017 12:03

Официальные визы под документом поставили министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко и министр-координатор по безопасности Сесар Навас. Предложение, которое получило реальное воплощение сегодня, было сделано нашей стороной в июне прошлого года во время доставки гуманитарного груза в пострадавшие от землетрясения районы Эквадора. Взаимодействие подразумевает обмен опытом и подготовку профессиональных кадров, закупку оборудования и возможность проведения совместных спасательных операций.

Сесар Навас, министр-координатор по вопросам безопасности Эквадора: "Этот документ позволит в ближайшее время реализовать ряд конкретных шагов. Мы делаем ставку на проведение краткосрочных курсов подготовки наших специалистов. И мы уверены, что эти действия будут реализованы уже в текущем квартале. И сотрудничество будет идти не только с Министерством по чрезвычайным ситуациям, но и со всем силовым блоком Беларуси. Мы уже побывали на учениях, и важно, что материалы и техника, которые используются, - белорусского производства. Это открывает перед нами новые возможности для сотрудничества".

Владимир Ващенко, Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Они хотят создать отряд по принципу Инсаракш, мы готовы им в этом помочь своим опытом. Очень интересует техника, заинтересовались беспилотниками - раньше закупали израильские, но им понравились белорусские. Открывается перспектива наладить там совместное производство с возможностью продавать их в другие страны".

Борьба с терроризмом, наркотрафиком, торговлей людьми и дорожная безопасность. Точек соприкосновение Беларуси и Эквадора, по словам Сесара Наваса, очень много. Министр-координатор провел ряд встреч, в том числе с госсекретарем безопасности Беларуси и представителями различных подразделений силового блока. Сегодня состоятся визиты в Центр реагирования на ЧС, Университет гражданской защиты и отряда "Авиация МЧС".