Политика
26 Апреля 2017 19:13
Андрей Кобяков встретился с руководителем молдавской дипломатической миссии в Беларуси Георге Хиоарэ
У Беларуси и Молдовы сложились добрые отношения, которые активно развиваются. Это отметил премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с руководителем молдавской дипломатической миссии в Беларуси Георге Хиоарэ. Дипломат завершает пребывание в нашей стране после 7 лет работы. За это время Минск и Кишинев значительно увеличили товарооборот, был реализован ряд совместных проектов, в том числе по кооперации в машиностроении и поставкам винной продукции на наш рынок.
Также активизировался и политический диалог между странами. Лидеры Беларуси и Молдовы встречались в Бишкеке во время саммитов ЕАЭС и ОДКБ. А уже летом в Минске ждут с визитом президента Молдовы.
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