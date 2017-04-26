Андрей Кобяков встретился с руководителем молдавской дипломатической миссии в Беларуси Георге Хиоарэ

26 Апреля 2017 19:13

У Беларуси и Молдовы сложились добрые отношения, которые активно развиваются. Это отметил премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с руководителем молдавской дипломатической миссии в Беларуси Георге Хиоарэ. Дипломат завершает пребывание в нашей стране после 7 лет работы. За это время Минск и Кишинев значительно увеличили товарооборот, был реализован ряд совместных проектов, в том числе по кооперации в машиностроении и поставкам винной продукции на наш рынок.

Также активизировался и политический диалог между странами. Лидеры Беларуси и Молдовы встречались в Бишкеке во время саммитов ЕАЭС и ОДКБ. А уже летом в Минске ждут с визитом президента Молдовы.