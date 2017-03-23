Андреа Ригони: У Беларуси и Совета Европы значительный прогресс в отношениях

23 Марта 2017 19:04

О том, что Минск открыт для диалога с Советом Европы, говорили сегодня и на встрече Андреа Ригони со спикером Палаты представителей Беларуси. Наша страна заинтересована в развитии взаимодействия для изучения опыта и сближения законодательства с евростандартами. Андреа Ригони отметил значительный прогресс в отношениях Минска и Совета Европы за последние два года. От имени ПАСЕ он поблагодарил белорусскую сторону за то, что было сделано для развития этого взаимодействия. Беларусь приняла национальный план в области прав человека, приглашала миссию наблюдать за президентскими и парламентскими выборами.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Наша страна постепенно присоединяется к международным договорам Совета Европы, принимает полноправное участие в их реализации. Мы, конечно, заинтересованы в многостороннем сотрудничестве с Советом Европы и не только в области демократии, прав человека, но и в таких вопросах, как экономика, инвестиции. Вопросы борьбы с коррупцией, торговле людьми, чистоте в спорте".

Андреа Ригони, докладчик по Беларуси комиссии по политическим вопросам и демократии ПАСЕ: "У Беларуси и Совета Европы значительный прогресс в отношениях. Мы создали гораздо больше за последние два с половиной года, чем за десять предыдущих лет. Когда мы говорим друг с другом спокойно, сопоставляем все вопросы, которые есть между нами, мы выстраиваем отношения, основанные на доверии, как это и должно быть".

Сегодня Андреа Ригони присутствовал и на заседании рабочей группы по вопросам смертной казни. Наряду с депутатами в дискуссии приняли участие и представители дипмиссий и международных организаций. Напомним, на референдуме 1996 года белорусский народ высказался за сохранение смертной казни. Однако европейские парламентарии настаивают на введении моратория и отмене исключительной меры наказания. Этот вопрос активно обсуждается в обществе.

С докладчиком ПАСЕ сегодня встретился и председатель Совета Республики. Стороны говорили о сотрудничестве. Михаил Мясникович подчеркнул, что при Совете Республики действует совет по взаимодействию органов местного самоуправления. Он имеет статус наблюдателя в конгрессе местных и региональных властей Совета Европы. И сейчас идет подготовка к совместному заседанию.