34 законопроекта включены в повестку дня весенней сессии Палаты представителей

25 Января 2017 12:00

Еще 20 документов поступят к депутатам от профильных министерств и ведомств в ближайшее время. Об этом было заявлено сегодня на заседании совета нижней палаты парламента с участием руководства Палаты представителей и председателей постоянных комиссий. Ориентиром в подготовке нормативно-правовой базы станет программа социально-экономического развития до 2020 года. Среди первостепенных документов названы - о приватизации госсобственности, инвестфондах, антимонопольной политике, а также либерализация административного и налогового законодательства.

В этом году в Палате представителей пройдут и парламентские слушания по национальной системе образования и вопросам борьбы с наркоманией, а также пять семинаров - ближайший - 1 февраля по государственно-частному партнерству.