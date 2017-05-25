Занятия с 9-ти утра изначально прописаны в санитарных правилах

24 Мая 2017 19:16

Оптимальное время начала занятий в школе - 9 часов утра. Оказывается, такая норма изначально прописана в санитарных правилах. По такому графику уже работает треть учебных заведений нашей страны. Об этом на пресс-конференции сообщили представители Минобразования Беларуси.

В ближайшее время вопрос о времени начала занятий рассмотрят комплексно - на совместной коллегии с Минздравом. Возможные изменения коснутся уже следующего учебного года. Буквально же через 5 дней у учеников младших классов наступят долгожданные каникулы, а для почти 144-х тысяч выпускников 11-х и 9-х классов - экзаменационная пора и вступительная кампания. Вручение аттестатов и торжественные вечера запланированы в школах и гимназиях на 9-е и 10-е июня. 12-го абитуриентов ждет первое ЦТ - по белорусскому языку. На протяжении всей вступительной кампании будет работать горячая линия.

Светлана Уклейко, начальник управления Министерства образования Беларуси: "Завершается учебный год и, как правило, это планы на новый учебный год, уже работа начата. Произошли незначительные изменения - сокращено количество часов на изучение химии, один час 7 классах, но увеличено количество часов на изучение математики, не 4 как раньше в средних школах, а 5, также в 7-ых классах. Выравниваем изучение русского и белорусского языка и, соответственно, литературное чтение".

Почти 360 тысяч детей в Беларуси получат в этом году возможность пройти оздоровление в летних лагерях. На выбор - различные формы отдыха и занятости. Учитывая, что 2017-й - это Год науки, будут организованы лагеря робототехников, юных исследователей, биологов, краеведов. Работа их организована в течение трех-пяти смен.