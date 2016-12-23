Юный корреспондент в командировке. Cпециальный репортаж АТН завтра в 18:05

24 Декабря 2016 21:14

И еще о предновогодних чудесах. Агентство телевизионных новостей готовит к эфиру большой репортаж о реальном, зафиксированном на камеры событии, узнав о котором многие телепрофессионалы вполне могли бы сказать "это чудо". Материал посвящен 11-летнему россиянину Жене Гришину из далекого поселка Артемовский под Владивостоком. Малыш очень хотел стать репортером, и его профессиональной мечтой было сделать сюжет о Беларуси. И вот, не без помощи коллег, юный корреспондент побывал в своей первой международной командировке. Что же ждало россиянина Женю на братской белорусской земле, что удивило его и встреча с кем оказалась самой большой журналистской удачей - в специальном репортаже АТН в 18:05 в воскресенье, некоторые секреты которого вы можете узнать уже прямо сейчас.

Итак, смотрите специальный предновогодний репортаж завтра в 18:05.