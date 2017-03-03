3 Марта 2017 21:10

Безусловно, здоровая конкуренция приводит к улучшению качества, увеличению ассортимента. Все это борьба за спрос потребителя и не только внутри страны.

Высокое качество белорусских продуктов отметило почти 80% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Постоянно приобретают продтовары наших брендов около 50 % респондентов. Чаще всего покупают молоко и молочные продукты, а также мясо и колбасы.