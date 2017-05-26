Выездной прием граждан в Слониме

27 Мая 2017 21:18

Разъяснительная работа с людьми на местах ведется недостаточно эффективно.

Такое мнение сегодня озвучил во время выездного приема граждан в Слониме начальник Главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси Григорий Шлык. Основные вопросы от местных жителей касались благоустройства улиц, прокладки водопровода, асфальтирования дорог в сельской местности, качества ремонта домов.

Григорий Шлык, начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Беларуси:

"Выездные приемы, это, можно сказать образно, барометр, который показывает погоду в обществе. Люди должны знать на шаг, на два, на три вперед планы власти. Что они планируют сделать, что улучшить. Если бы эта работа велась на плановой основе, конечно, многие обращения мы могли бы исключить".

Все проблемы будут детально изучены и проанализированы. Администрация Президента продолжит практику выездных приемов в малых городах и в течение июня.