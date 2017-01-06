Всплеска аварий на дорогах столицы в связи с морозами не фиксируется

5 Января 2017 15:27

По словам инспекторов ГАИ, в основном происходят мелкие ДТП. Причина их, чаще всего, в неправильно выбранном скоростном режиме. Меж тем дорожные милиционеры несут службу в усиленном режиме и готовы прийти на помощь автовладельцам, которые не могут завести авто или попали в снежный плен.

Кроме того, инспекторы ГАИ просят автовладельцев временно убрать машины с дворовых территорий, чтобы снегоуборочная техника могла работать без помех.