15 Марта 2017 21:25

Вопросы экономической безопасности, которые перетекли в вопросы экологической, а еще зеленой экономики и охраны окружающей среды. Комитет госбезопасности нашей страны совместно с финансовой милицией и госконтролем нашел большой пробел - более чем в миллион рублей - в работе Министерства природных ресурсов и окружающей среды. В прошлом году в рамках Госпрограммы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов", утвержденной правительством на ближайшие годы, были выделены средства на проведения геодезической разведки. Это поиск полезных ископаемых в недрах земли. Дело сложное, затратное, но очень полезное, говорят эксперты. По результатам конкурса были заключены договоры с буровыми предприятиями. Однако полный объем данных георазведки выполнен не был. Чтобы не срывать планы госпрограммы, некоторые руководители Минприроды вынудили подчиненных оформить подложные документы, где чиновники рапортовали о выполнении запланированных. За срыв планов, фальсификацию данных возбуждено уголовное дело по статье "Превышение власти и служебных полномочий". Ряд должностных лиц находится под стражей, их имущество арестовано в счет погашения долга перед государством. Вопросы экономической безопасности в следующем сюжете.

Рассказывает Юрий Шевчук.

Эта история началась год назад, когда в марте 2016 Совмин утвердил госпрограмму, которая должна была защитить флору и фауны Беларуси, найти залежи полезных ископаемых, а также сделать нашу экономику более экологичной, зеленой. Программа была рассчитана до 2020, но со временем правоохранительные органы заметили, что исполнители с поставленной задачей явно не справляются.

Александр Романовский, заместитель начальника Главного управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплекса КГК Беларуси: "КГК и КГБ проведена проверка республиканского унитарного предприятия "Научно-производственный центр по геологии", в ходе которой выявлены факты незаконного получения средств из республиканского бюджета. В марте прошлого года правительством была утверждена Госпрограмма "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2010 годы". Однако Минприроды только в октябре 16 года были заключены 3 договора с республиканским унитарным предприятием "Научно-производственный центр по геологии" на выполнение геолого-разведочных работ с объемом финансирования 4,2 миллиона рублей. Срок исполнения работ был определен 20 декабря прошлого года".

Оказалось, что геодезическая разведка была только на бумаге. В реальности же базальт, который специалисты планировали использовать для производства каменной плитки, никто толком и не искал. Согласно договору предприятия, выигравшие тендер на выполнения работ должны были пробурить 14 скважин, но времени хватило лишь на 3. Конечно, сложности в процесс и поставленные сроки внесла природа, но и этот момент мог быть учтен в проектных документах.

Поскольку исполнение госпрограммы курировало Минприроды, чиновники ведомства о проваленной задаче узнали первыми. Покаялись сотрудники Научно-производственного центра по геологии, мол, не успеваем в сроки. Однако вместо того чтобы решать проблему, должностные лица Минприроды решили ее замолчать. Видимо, таким образом они планировали избежать наказания за срыв госпрограммы.

В итоге такая реакция со стороны отдельных чиновников Минприроды и руководителей научно-производственного центра стоило бюджету страны почти 600 тысяч долларов. Но на этом виновные в срыве госпрограммы не остановились. Для этого руководители вынудили подчиненных подделать документы и вписать в них цифры, которые де-юре устроили бы всех. Однако подписывать поддельные документы отказался один сотрудник. В итоге за несогласие с руководством он был уволен. Однако справедливость все же была восстановлена, после того как материалы проверки легли на стол Главы государства.

Результатом проверки, которую в тандеме провели сотрудники госконтроля и Комитета государственной безопасности, стали уголовные дела, которые были возбуждены в отношении ряда должностных лиц научно-производственного центра и Минприроды. В том числе и высокопоставленного чиновника этого ведомства. В целях возмещения причененного ущерба у подозреваемых арестовано имущество на 630 тысяч долларов.