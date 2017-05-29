ВОЗ приветствует разработку в Беларуси декрета о госрегулировании оборота табака и электронных сигарет

29 Мая 2017 15:09

Разработка декрета о госрегулировании оборота табака и электронных сигарет - это прогрессивный шаг, который полностью отвечает рекомендациям и положениям Рамочной конвенции ВОЗ. Такое мнение сегодня озвучил руководитель странового офиса Всемирной организации здравоохранения Батыр Бердыклычев. Главные инициативы документа - это приравнивание электронных сигарет к обычным и увеличение количества зон, свободных от курения. С проектом на Национальном правовом интернет-портале ознакомиться может каждый, до 12 июня принимаются и предложения. И, как стало известно сегодня, не исключено, что принят проект будет уже в этом году.

По статистике, сегодня в Беларуси курит каждый третий взрослый - это на 14 % меньше, чем 15 лет назад. На лечение заболеваний, вызванных употреблением табака, государство ежегодно тратит 1 % от ВВП.