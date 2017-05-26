Вопросы ЖКХ, здравоохранения и предоставления жилья сегодня обсуждали в Гродненской области

26 Мая 2017 21:28

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения и предоставления жилья - основные темы, которые сегодня обсуждались во время приема граждан в Гродненской области. Григорий Шлык, начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Республики Беларусь отметил, что местной власти следует навести порядок на земле и уделить внимание каждому жителю. На прием записались 19 человек. Все обращения взяты на контроль.

Уже завтра состоится прием граждан в Слониме. По словам специалистов, такая форма общения власти и населения позволяет наиболее продуктивно решать наболевшие вопросы.

На следующей неделе Администрация Президента продолжит выездные приемы граждан в регионах. Они пройдут в Брестской, Гродненской и Минской областях. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов. В июне выездные приемы продолжатся.