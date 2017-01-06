Общество
3 Января 2017 18:50
Волшебное путешествие по звездному небу под куполом минского планетария
Волшебное путешествие по звездному небу под куполом минского планетария и виртуальное знакомство с небесными светилами. Первый белорусский сферический мультфильм разрабатывают столичные дизайнеры и режиссеры. Главные герои - мышата - будут блуждать по Луне и рассказывать зрителям о ее фазах. Как увлечение астрономией стало образовательным мультипликационным проектом, расскажет Александра Драгун.
Первые созвездия на ночном небе Андрей Шохан рассмотрел в минском планетарии. После путешествие по "космическому оазису" стало хобби. Сначала молодой человек увлекся астрофотографией, сохраняя на бумаге волшебные образы небесных тел и богатые на зори куски ночного неба. А теперь занимается амбициозным проектом - монтирует первый белорусский сферический мультфильм.
Главные герои на съемочной площадке - Пип и Скрип - мышата из войлока. Хвостатые друзья будут блуждать по Луне, рассказывая зрителям о ее фазах. По сюжету мультфильма, желтую полную Луну с дырами грызуны ошибочно приняли за аппетитную головку сыра. Авторы войлочных кукол, бумажных луноходов и декорации - белорусские режиссеры.
Рабочее название полнокупольного мультфильма - "Мышата и Луна". Сейчас видеоинженеры работают над монтажом. Кстати, у этого фильма будет даже свой трейлер. Продолжительность анимационной лекции - 20 минут.
Путешествия по космосу рассчитаны для детей от пяти лет. Во время таких звездных сеансов зрители в доступной форме знакомятся с астрономическими объектами - Луной, Солнцем. Кстати, благодаря современному оборудованию почти три года на крыше планетария транслируют сферическое кино. Это дает возможность видеть изображение вокруг себя.
В сферическом кино специальные проекторы транслируют изображение на купол с обзором в 360 градусов. Белорусский мультфильм "Мышата и Луна" будет именно таким. С высокой точностью разрешения - 4к.
Монтаж белорусского полнокупольного мультфильма завершат в начале февраля. Затем над видео начнут работать звукоинженеры. Кстати, авторы надеются, что отечественным сферическим кино заинтересуются зарубежные планетарии, ведь увлечение полнокупольной анимацией с каждым годом растет.
Первые созвездия на ночном небе Андрей Шохан рассмотрел в минском планетарии. После путешествие по "космическому оазису" стало хобби. Сначала молодой человек увлекся астрофотографией, сохраняя на бумаге волшебные образы небесных тел и богатые на зори куски ночного неба. А теперь занимается амбициозным проектом - монтирует первый белорусский сферический мультфильм.
Главные герои на съемочной площадке - Пип и Скрип - мышата из войлока. Хвостатые друзья будут блуждать по Луне, рассказывая зрителям о ее фазах. По сюжету мультфильма, желтую полную Луну с дырами грызуны ошибочно приняли за аппетитную головку сыра. Авторы войлочных кукол, бумажных луноходов и декорации - белорусские режиссеры.
Рабочее название полнокупольного мультфильма - "Мышата и Луна". Сейчас видеоинженеры работают над монтажом. Кстати, у этого фильма будет даже свой трейлер. Продолжительность анимационной лекции - 20 минут.
Путешествия по космосу рассчитаны для детей от пяти лет. Во время таких звездных сеансов зрители в доступной форме знакомятся с астрономическими объектами - Луной, Солнцем. Кстати, благодаря современному оборудованию почти три года на крыше планетария транслируют сферическое кино. Это дает возможность видеть изображение вокруг себя.
В сферическом кино специальные проекторы транслируют изображение на купол с обзором в 360 градусов. Белорусский мультфильм "Мышата и Луна" будет именно таким. С высокой точностью разрешения - 4к.
Монтаж белорусского полнокупольного мультфильма завершат в начале февраля. Затем над видео начнут работать звукоинженеры. Кстати, авторы надеются, что отечественным сферическим кино заинтересуются зарубежные планетарии, ведь увлечение полнокупольной анимацией с каждым годом растет.
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