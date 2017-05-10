Военный дирижер Борис Пенчук провел около полусотни парадов Победы

9 Мая 2017 21:08

"Когда говорят пушки, музы молчат" - знаменитый латинский афоризм опроверг один из знаменитейших музыкантов, который свой талант принес на фронт Великой Отечественной, сплотил солдат вокруг искусства и тем самым помог бойцам пережить как самые трагические, так и самые героические моменты войны. Народный артист Беларуси, военный дирижер Борис Пенчук - представитель академической музыкальной школы - мог играть скрипичную классику, любил импровизировать в джазе, но делом своей жизни избрал строгую и волевую профессию военного дирижера. Наверняка, на выбор музыканта повлияла война. Ведь она не просто стала частью его биографии, но и предоставила Пенчуку, как и тысячам его современников, понять, что первичнее: сила духа, рождающаяся от патриотического аккорда и песенного слова, или сила винтовки и пулемета. О единственном из наших земляков, которому выпало дирижировать легендарным Парадом Победы на Красной площади в Москве 1945-го, и которого совсем недавно не стало, Наталья Бордиловская.

Баттута, жезл или просто – палочка. Казалось бы, это главное дирижерское орудие весит не более нескольких граммов, но по силе она не уступает настоящему оружию. Взмаху этой тростиночки, было время, подчинялись дивизии и полки. Властный и уверенный жест военного дирижера – он не только задавал темп песенным мелодиям и маршам. В годы войны он поднимал бойцов в атаку и организовывал слаженность ритма на Параде Победы. Незаменимая "боевая подруга" - это дирижерская палочка Бориса Пенчука. Она видела, как флагштоки побежденных фашистских дивизий на параде 24 июня 1945 года в Москве были брошены к подножию мавзолея.

Уже хрестоматийная барабанная дробь, под которую 40 тысяч собравшихся на Красной площади "провожали" поверженного врага. Именно музыканты - сводный полк барабанщиков-суворовцев - сразу же вслед за маршалами, принимающим парад Жуковым и командующим Рокоссовским, открывали Парад Победы. Тысячи наших бойцов, сотни полков, бригад, дивизий и флотилий, представляющих все фронты армии-победительницы, прошагали тогда под гимны и марши тысячетрубного оркестра Московского гарнизона. Генерал-майор Чернецкий, возглавлявший сводный музыкальный коллектив, в тот беспрецедентно ответственный и триумфальный момент своей правой рукой назначил 27-летнего фронтовика и дирижера Бориса Пенчука.

Тот парад был не просто взлетом дирижерской карьеры, он был личным праздником для Бориса Пенчука. Потомственный музыкант, выпускник Ленинградской консерватории в первые дни войны добровольцем ушел на фронт. Солист-трубач 201 стрелкового полка Волховского фронта, переезжая от места к месту, стал собирать музыкальные инструменты и организовывать вокруг себя самодеятельных исполнителей. Так, с нуля родился фронтовой оркестр. Духовой. Говорят, оркестр Пенчука приносил удачу: полк шел по войне с меньшими потерями, а капельмейстер умел угадать опасность и увести из-под огня бойцов. Правда, себя уберечь дирижер не смог.

Послевоенная жизнь связала Пенчука с Беларусью. Дирижер возглавил военно-оркестровую службу Краснознаменного белорусского военного округа, а это немного-немало 50 оркестров в подчинении! Около полусотни парадов Победы Пенчук провел на главной площади Минска.

В военные парады Борис Пенчук привнес ноу-хау: проходя перед трибунами, музыканты отводили в сторону инструменты и хором пели. Благодаря дирижеру в оркестровках для духового оркестра зазвучали белорусские народные и авторские мелодии. Канонический гимн — сначала БССР, после - независимой Беларуси озвучил именно оркестр Пенчука. И, наконец, пусть не автор, но пропагандист старинной и красивой традиции — после парадов и демонстраций Пенчук выводил свои коллективы в парки и скверы, где белорусы отдыхали под вальсы и танго духовых оркестров.