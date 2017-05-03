Общество
3 Мая 2017 17:00
Внуки о войне. Булат Окуджава. "Нам нужна одна Победа"Спецпроект "Внуки о войне" - серия патриотических роликов, где маленькие белорусы читают строки из знаменитых военных песен.
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