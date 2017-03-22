Власти столицы окажут поддержку минской молодежи

22 Марта 2017 15:25

Прежде всего в образовании, трудоустройстве и реализации инновационных проектов. Об этом сегодня заявили на пленуме Минского городского комитета БРСМ. Одна из главных тем форума - подготовка молодых лидеров и формирование кадрового резерва для государственных структур. Во время встречи участники подвели итоги за прошедший год и наметили планы на нынешний.

Андрей Шорец, председатель Минского горисполкома:

"То, что сегодня делает в городе молодежь, нами всецело поддерживается и приветствуется. Это и акции, и мероприятия, которые проходят. Мы видим, что те идеи, которые молодежь предлагает, находят отклик в том числе и у горожан. Это и студенческие отряды, которые трудятся на городских стройках, это и международное движение, а также "100 идей для Беларуси". Я уверен, что они будут реализованы в реальном секторе экономики".

И сегодня же прошла благотворительная акция "950 добрых дел". Подарки, приуроченные к Году науки и юбилею города, получит один из столичных детских домов.

В нынешнем году Минская городская организация планирует трудоустроить свыше 10-ти тысяч человек. Один из главных объектов, где задействуют строительные отряды, - Центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Его возводят на проспекте Победителей.