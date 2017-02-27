Великий пост начался у православного мира

27 Февраля 2017 15:29

Время, когда верующие готовят себя не только физически - через особенные правила рациона, но и через духовные испытания: молитву, добрые дела и милосердие к ближним. В течение семи недель в храмах пройдут соответствующие богослужения. Предшествовало главному посту Прощеное воскресенье, когда христиане просили прощения друг у друга, чтобы в особенное время вступить духовно подготовленными.

Через испытания верующие готовят себя к Пасхе. В этом году она совпадает у всех христиан - 16 апреля. В среду главный пост начнут и католики.