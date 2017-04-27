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Ведущие учебные заведения страны представили в столице свой образовательный и творческий потенциал
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28 Апреля 2017 18:46

Ведущие учебные заведения страны представили в столице свой образовательный и творческий потенциал

От студенческих инноваций до виртуальных учебников анатомии - ведущие учебные заведения страны представили в столице свой образовательный и творческий потенциал. Витражи на окнах в стиле хай-тэк, ринги юных ученых и хендмейд-букет из овощей - на интерактивной выставке абитуриентов приглашали своими руками прикоснуться к будущей профессии. Тут же студенты и учителя демонстрировали свои изобретения - так учащиеся БНТУ предлагали попробовать коктейль от робота-бармена, а учителя борисовской школы приглашали на занятия с эффектом дополнительной реальности.

Подробнее ознакомиться с участниками образовательного фестиваля абитуриенты смогут до субботы.

  

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