28 Апреля 2017 18:46

От студенческих инноваций до виртуальных учебников анатомии - ведущие учебные заведения страны представили в столице свой образовательный и творческий потенциал. Витражи на окнах в стиле хай-тэк, ринги юных ученых и хендмейд-букет из овощей - на интерактивной выставке абитуриентов приглашали своими руками прикоснуться к будущей профессии. Тут же студенты и учителя демонстрировали свои изобретения - так учащиеся БНТУ предлагали попробовать коктейль от робота-бармена, а учителя борисовской школы приглашали на занятия с эффектом дополнительной реальности.

Подробнее ознакомиться с участниками образовательного фестиваля абитуриенты смогут до субботы.