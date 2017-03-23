24 Марта 2017 08:03

Капризы мартовской погоды ощутят на себе и белорусы. В выходные почти во всех районах страны ожидаются дожди и мокрый снег. Сегодня осадки будут небольшими, а воздух прогреется до 12 тепла. В ночь на субботу прогнозируются небольшие морозы – на дорогах может образоваться гололедица. Погода будет неустойчивой. В начале следующей недели также пройдут дожди. По-прежнему будет тепло - столбики термометров на западе страны поднимутся до 14 со знаком плюс.