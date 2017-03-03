В Витебске открылся обновленный музей милиции

5 Марта 2017 09:01

К 100-летию милиции в северной столице Беларуси открылся обновленный музей милиции. История витебских правоохранителей - в документах, наградах и фотографиях. В экспозиции, которую собирали при помощи ветеранов службы, около 500 предметов. В числе эксклюзивных - красное знамя МВД БССР и форма образца 47-го года. В музее 3 зала. Некоторые предметы разрешается потрогать и даже примерить.

Инна Абрамова, старший хранитель музейных фондов УВД Витебского облисполкома:

"К столетию решили пополнить, обновить дизайн. Пополнили коллекцию обмундирования, дополнена коллекция наград и медалей, воссоздали элементы дежурной службы".

У здания Управления внутренних дел в Витебске состоялось торжественное открытие обновленного мемориального знака в честь сотрудников, погибших в разные годы при исполнении служебного долга. На гранитных плитах увековечено более 100 имен.