2 Марта 2017 18:42

В центре столицы сегодня ограничат движение транспорта по случаю генеральной репетиции парада ко Дню милиции. С 20:30 и до полуночи нельзя будет проехать по проспекту Независимости от улицы Козлова до Московской. Также перекроют улицы Янки Купалы и Ленина. Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее планировать свой маршрут. Общественный транспорт будет также двигаться в объезд.