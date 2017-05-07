В центре столицы - репетиция концерта телепроекта "Площадь Победы"

6 Мая 2017 21:05

В центре столицы продолжается репетиция концерта телепроекта "Площадь Победы“, который завершит торжественные мероприятия 9 Мая. В программе - не только музыкальные и театральные перфомансы. Впервые в белорусской столице ожидается масштабное 3D-шоу. Концерт пройдет в сопровождении Президентского оркестра Беларуси под управлением Виктора Бабарикина.

Нина Осипова, режиссер концерта: "Мы поем песни военных лет, вспоминаем песни о войне, наверное, впервые у нас на площади Победы очень много солистов Большого театра поют своими большими голосами. Такая основная или новая сюжетная линия в том, что мы говорим о реальных людях, документальных людях, мы вспоминаем тех героев, чьи имена носят улицы".

Прямую трансляцию телепроекта "Площадь Победы" в вечернем эфире покажет телеканал "Беларусь 1", начало в 21:30. Завершится концертная программа зрелищным фейерверком в 23:00.