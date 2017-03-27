26 Марта 2017 21:18

В студии министр здравоохранения и руководители научно-практических центров страны (видео).

Достижений, как видим, в здравоохранении немало, но и проблемы остаются. До сих пор в топе самых дефицитных профессий медработники. Не хватает врачей, не хватает медсестер. В чем, на Ваш взгляд, проблема: низкие зарплаты или не каждый готов взять на себя такую ответственность?

По нормативам, на первичный прием врача общей практики, врача-терапевта сейчас отводится 15 минут. При этом сами врачи говорят, что в период подъема заболеваемости необходимо принимать за смену по 40-50 человек. То есть на одного пациента приходится тратить меньше отведенного времени. От этого, понятное дело, может пострадать качество осмотра и как итог - точность диагностики. Планируете ли регулировать нагрузку или менять критерии?

Известный факт: одна из серьезных причин заболевания - это курение. А в последнее время трендом стала еще и электронная сигарета. ВОЗ долго молчала, никаких официальных заявлений о реальном вреде такого увлечения не было. Но все же международные специалисты высказались: вредит здоровью электронная сигарета не меньше, чем обычная. Будут ли в Беларуси на законодательном уровне бороться с новой привычкой?

На вопросы "Главного эфира" ответил министр здравоохранения и руководители крупных научно-практических центров нашей страны.