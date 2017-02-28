28 Февраля 2017 15:40

Продолжают удивлять авторскими изобретениями и школьники. Квартал многоэтажек, портативные мини-компьютеры и беспилотные роботы. Сейчас в столице проходит отбор на республиканский конкурс "Техноинтеллект". Юные кулибины в своих экспонатах используют самые разные техники и материалы - от архитектурного макетирования до техно-арта.

Как из конденсаторов создать светодиодного дракона, а из картона - мини-полис , знает Юлия Токарь. Автомагистрали, парковые зоны и детские площадки в этом мини-полисе школьники еще смастерят. А пока учащиеся кружка "архитектурная графика и макетирование" старательно воздвигают семь картонных многоэтажек в стиле хай-тек.

Своими архитектурными постройками мечтает украсить улицы Минска и 10-летний Андрей. Простые объемные фигуры умело склеивает в сложные макетные композиции. За три года обучения по собственным чертежам создал авторский проект - загородный коттедж.

Освоить навыки макетирования юные гении могут в этой мастерской за три класса. Архитектурное макетирование разнообразно - от миниатюрных композиций городских площадей и парков до известных исторических памятников. Причем материалом для арт-объектов может быть не только традиционный картон, а даже камень, дерево, песок и живые растения.

Архитектурное макетирование, дизайн интерьера, техно-арт... В Год науки акцент на современные технологии, а в приоритете - робототехника, радиоэлектроника и программирование.

С паяльником и микросхемами школьник Даниил Зуев на ты. Роботы-беспилотники и электронные часы - его особые изобретения. В этой мастерской есть место не только одаренным мальчикам. Совсем не девичью профессию - техника-электроника - выбрала Валерия Гавриленко.

Свои экспонаты столичная молодежь презентует на творческих выставках и конкурсах. Сейчас проходит отборочный тур на республиканский "Техноинтеллект", который пройдет 13-14 марта. Победителей ждут международные горизонты.