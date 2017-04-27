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В Слуцке сегодня открыт новый Дворец бракосочетаний
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28 Апреля 2017 18:41

В Слуцке сегодня открыт новый Дворец бракосочетаний

В Слуцке сегодня открыт новый Дворец бракосочетаний - и в первый же день согласие на регистрацию семейного союза во торжественной обстановке дали 6 пар. До открытия заведения подготовили и ретровыставку свадебных платьев, в разное время в них шли под венец жительницы Слуцка. Ежегодно в городе регистрируется почти 600 браков. Обращаются пары и из других районов Минской области.

В новом здании есть комнаты жениха, невесты, фуршетный зал. Открытие Дворца бракосочетаний - подарок не только жителям, но и органам ЗАГСа к 100-летию со дня их образования.

  

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