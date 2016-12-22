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Общество
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21 Декабря 2016 14:00

В пункте пропуска "Брузги" открыли транспортно-логистический центр

Оформление грузов за 10 минут. Гостиница для водителей и товарный склад на 10 000 квадратных метров, рассчитанный на 8 500 так называемых паллетомест. В пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе открыли транспортно-логистический центр - единственный в Беларуси, расположенный непосредственно на территории пункта пропуска. 
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Это, по словам экспертов, в разы снизит временные и финансовые затраты перевозчиков. В ближайшие годы подобные ТЛЦ построят в Берестовице и Орше.
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