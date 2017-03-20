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20 Марта 2017 11:30

В Орше проходит ярмарка вакансий

Профиль - текстильная и швейная отрасли. Кадровики 6 предприятий города назначили встречу соискателям работы. В регионе острая нехватка квалифицированных рабочих. В ближайшее время в Орше пройдут ярмарки вакансий для разных отраслей экономики.
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