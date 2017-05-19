18 Мая 2017 21:22

Пообедать со своим питомцем не только дома теперь возможно и в Минске. В одном из столичных кафе официально открыли двери для посетителей с собаками. Кроме того, с недавних пор питомца при наличии намордника, поводка и одноразовых пакетов для соблюдения чистоты можно взять с собой и даже на работу. На дверях одного из белорусских рекламных агентств появилась надпись: DOG FRIENDLY. Но это, скорее, исключение, чем правило. Пока же актуальны простые вопросы для любителей животных - где их выгуливать, для остальных, простите, как не вляпаться. Юлия Гризунт пыталась разобраться в ситуации.

Белка, Север и Лаки, можно сказать, друзья детства. Благодаря им познакомились и хозяева, которые столкнулись с общей проблемой - выгуливать питомцев негде, соседи недовольны, когда четвероногие играют прямо во дворе, а специальное место для выгула до недавних пор больше напоминало ржавую клетку между домов.

Ближайшая площадка, не считая этой, находится примерно в трех километрах, что, например, для Белки - непреодолимое расстояние. Особенность породы - собака далеко не Хатико, и как только оказывается на улице - может сразу убежать, а вот дорогу домой она найдет уже вряд ли.

Ольга Заичкова, владелец собаки: "Когда было строительство вот этого здания, эту площадку снесли, она не функционировала достаточно долго, и это была действительно проблема. На тот момент мы прекрасно поняли, как мы будем жить, если площадки этой не будет".

Таких "собачьих двориков" по столице 49, то есть - несколько в каждом районе. Причем, возле домов их не может быть априори, по правилам, они должны находиться в 40 метрах от жилых зданий.

В противном случае - штраф в размере от 1 до 15 базовых величин. Также штраф предусмотрен для хозяев, которые выгуливают собак без поводка и намордника. Послабление, только касательно намордников, допускается для щенков до трех месяцев и декоративных собак, высотой в холке меньше 25 сантиметров. Но в целом сложно написать закон под всех животных. Время и место для выгула, в первую очередь, должно зависеть от характера питомца. Ни для кого не секрет - от чего собака бывает кусачей.

Как раз для воспитанных питомцев в Минске появилось первое кафе, куда официально можно прийти вместе со своим четвероногим другом, кроме того, здесь ему нальют воды и предложат миску с кормом.

Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения - главный Государственный санитарный врач Беларуси: "Такого требования, как отсутствие или недопущения животных, не было ни в одних санитарных правилах, которые действуют на территории РБ, более того, у нас в Минске существовали и существуют рестораны, где в зале присутствуют птицы, животные и являются частью интерьера".

Конечно, по правилам, ни посетителям кафе, ни тем более животным, нельзя заходить на кухню. А можно ли находиться в зале с питомцами, решает только хозяин заведения.

К слову, в Европе сегодня сложнее найти кафе, куда нельзя заходить с четвероногими. В Беларуси пока что перед тем как выбрать заведение, нужно заранее позвонить и узнать, пустят ли туда с собакой.

В планах на этот год еще как минимум 10 заведений, куда можно будет прийти со своим питомцем, следующий шаг - собачий офис. Наклейка DOG FRIENDLY уже появилась на дверях одного из белорусских рекламных агентств.

В нашей стране уже год действует сообщество любителей собак, которые и вручили кафе заветную наклейку. В планах - летний DOG FRIENDLY-кинотеатр, специальные урны с пакетами для уборки в каждом районе и образовательные уроки по уходу за собаками для детей.

Скоро в Беларуси появится портал, где можно будет найти все "собачьи" кафе, места для выгула, площадки и акции, посвященные четвероногим друзьям.