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В Москве открылась выставка гомельских фотохудожников "Память в лицах героев войны"
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25 Апреля 2017 12:07

В Москве открылась выставка гомельских фотохудожников "Память в лицах героев войны"

В Москве в Общественной палате России открылась выставка гомельских фотохудожников "Память в лицах героев войны". На снимках – ветераны Великой Отечественной. Более 50 портретов - и у каждого уникальная история. Сегодня героям фотопроекта от 85 до 100 лет. Они освобождали Сталинград, Курск, Украину, Прибалтику, участвовали в обороне Москвы, в наступательной операции "Багратион", многие дошли до Берлина.

После выставки политики, дипломаты, культурные и общественные деятели Беларуси и России обсудили сотрудничество, образовательные и патриотические проекты для молодежи.

  

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