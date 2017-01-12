В Молодечненском центре ремесел проводятся мастер-классы по соломоплетению

10 Января 2017 15:21

Морозными вечерами народные умельцы из Молодечно предлагают обращаться к старинным техникам. Сейчас, в период Святок, они дают мастер-классы по соломоплетению. "Золотой" материал ремесленники заготавливают во время жатвы. Из стебельков колосьев делают традиционного паука, елки и вифлеемские звезды. Новогодней теме посвящают и китайское бумажное ремесло. Альтернатива современным развлечениям в сюжете Александры Драгун.

Когда-то в деревнях зимними вечерами молодежь проводила время за плетением предметов интерьера из натуральных материалов. На Рождество и Святки украшали дома стилизованными елками и соломенными вифлеемскими звездами. Геометрическим фигуркам и стебелькам зерновых предки придавали глубокое значение.

Материал для творчества ремесленники заготавливают самостоятельно с молодечненских полей. В зависимости от идей солому красят или оставляют в оригинальном золотистом оттенке.

В Молодечненском центре ремесел 4 филиала, 6 кружков и мастерская. Это помещение - сокровищница аксессуаров и сувениров ручного искусства, которые путешествуют по народным выставкам и праздникам. Последний "жилец", который прописался в музейной комнате, - родственник символа 2017 года - Огненная жар-птица. Новогодней теме посвящали и китайское бумажное ремесло.

Самый простой вид вытинанки - обычная снежинка. Поэтому прежде чем вырезать ажурные картины на листе, осваивают узоры бумажных льдинок.

В центре ремесел 15 мастеров, которые не дают кануть в Лету таким техникам, как вязание на коклюшках, бондарство, гончарство, оригами.

В этом году в "гастрольном" календаре десятки фестивалей народного искусства, в том числе и на молодечненской земле. Праздник песни и поэзии, выставка-ярмарка ремесленников "Комарово - колесо дней", фольклорный фестиваль в Вязынке и на родине Максима Богдановича - в фольварке Ракутевщина.