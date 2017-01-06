6 Января 2017 21:33

Подмена понятий или все в рамках закона? Сегодня в Минспорта обсуждали проект указа Президента по изменению законодательства в сфере агроэкотуризма. Эксперты высказались за четкую грань между самобытной сельской жизнью белорусов с подсобным хозяйством и гостинично-ресторанным бизнесом. Владельцы последнего под льготную систему налогообложения попадать не должны. Проект, к слову, прошел и общественное обсуждение с владельцами агробизнеса.

Татьяна Король продолжит. Гости из Польши, Норвегии, Англии, Литвы: если ставить отметки на карте мира, то Европа уж точно будет ими покрыта полностью. В агроусадьбу к Ольге Козловской приезжают за фирменным паром. Ее дом и баня уже стали своеобразным брендом агроотдыха в Гродно.

Агроэкотуризм сегодня по праву можно назвать визитной карточкой страны. Ведь благодаря поддержке государства, а это минимальный налог — одна базовая величина в год - буквально за несколько лет поток туристов в нашу страну увеличился в десятки раз.

Но под маркой агроусадьбы теперь некоторые владельцы вместо подсобного хозяйства и презентации истинной сельской культуры страны переквалифицировались в просто ресторан или отель. Сегодня в Минспорта за круглым столом вопрос обсуждали представители власти с владельцами агроусадеб.

В итоге так называемые агроусадьбы лишают клиентов рестораны и отели, в то время как налоги в казну почти не платят. Это – пример недобросовестной конкуренции.

В Минспорта разработали проект указа, который расставит все точки над "і".

Сейчас в Беларуси зарегистрировано почти две с половиной тысячи агроусадеб. Но, по мнению Минспорта, под новый указ попадают только 200 из них, которые переросли количеством принимаемых гостей и оказываемых услуг само понятие агроусадьбы. Такие комплексы, как считает ведомство, стоит называть гостиницами и ресторанами, а значит, для них должны быть новые правила ведения бизнеса.

И в первую очередь это статус ИП или юрлица, а соответственно, новая система налогообложения.

Фактически для добросовестных владельцев агроотдыха ничего не изменится. Даже если в агроусадьбе оказываются услуги развлекательного характера, достаточно написать заявление в налоговую и не регистрировать ИП. Такой скорректированный указ Минспорта отправит на рассмотрение в Совмин уже 20 января.