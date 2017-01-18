В Минской области в профильных педкласcах обучается около тысячи учеников

18 Января 2017 15:24

Половина летом выпускается и может воспользоваться льготами при поступлении. Вообще вступительная кампания - 2017 пройдет с нововведениями. Можно выбрать дополнительный - четвертый - предмет для тестирования. Стало больше резервных дней, упростилось поступление на сельскохозяйственные специальности. А в колледжах, училищах и лицеях минимальные пороги по баллам сняты.

Согласно прогнозам, популярными среди абитуриентов останутся экономические, юридические, ІТ и научные направления, а также международные отношения и дизайн.