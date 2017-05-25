23 Мая 2017 15:17

В Минской области продолжаются работы по благоустройству крупных городов, таких, как Солигорск, Борисов, Молодечно. А в Жодино, кроме восстановления и ремонта улиц и дворов, активно реализуют инвестпроекты. А это новые торговые и социальные объекты. Подробнее Алексей Кондратенко.

Сотни рабочих и шум спецтехники! Такая картина сегодня во многих кварталах Жодино. Старые улицы приобретают новый вид. Работы идут оперативно, а к определенным неудобствам местные жильцы относятся с пониманием. В результате город получит более удобную инфраструктуру.

Наталья Сушко, председатель Жодинского городского совета депутатов: "Основная проблема с учетом того, что в Жодино плотная жилая застройка, мало мест для стоянки автомобилей. Поэтому в первую очередь за счет зеленых зон мы расширяем, насколько это возможно, парковочные места. Самое главное, что мы это делаем все вместе. Есть понимание со стороны предприятий, организаций города. Есть поддержка совета предпринимателей".

В то же время некоторые современные улицы освежат новым асфальтом. А вот старое асфальтное покрытие тротуаров меняют на новую плитку. Мамам с колясками, например, гулять будет удобнее.

Кстати, за порядком следят и сами горожане, причем периодически с пользой для культурного имиджа города.

Новый памятник воинам-интернационалистам - пример того, какую отдачу приносит коллективная работа жодинцев. Монумент построили за средства, которые собрали во время городского прошлогоднего субботника.

Кроме того, за порядком в своих домах и дворах следят и через систему территориального общественного самоуправления. А это более 270 домов. Многие из них более чем с полувековой историей, но, благодаря заботе жильцов, здания выглядят как новые.

Еще один аспект в обновлении города - реализация инвестиционных проектов.

Сергей Конон, первый заместитель председателя Жодинского горисполкома: "Город предлагает площадки для торговых и производственных объектов. И вот пример интересный - объект, который у меня за спиной. Здесь предприниматель приобрел через аукцион участок и видите, что торговый объект уже на выходе".

Таким образом сейчас работы по благоустройству активизируются. Уже к осени Жодино заметно обновится, что станет хорошим подарком для всех его жителей ко Дню города.