4 Марта 2017 21:15

В Минске впервые презентовали белорусские бриллианты - готовые ювелирные изделия из алмазов, полученных в нашей стране. Благодаря уникальным технологиям, а также созданным условиям, которые идентичны природным, белорусские бриллианты по своим характеристикам и свойствам не отличаются от природных, а определить разницу возможно только в специальных лабораторных условиях. А вот стоимость такого драгоценного камня - в два раза дешевле натурального.

Характеристики и свойства белорусских бриллиантов для ювелирной отрасли даже лучше, чем у китайских производителей, которые почти монополизировали рынок технических алмазов, уверяют наши специалисты и отмечают, что в мире есть не более 5 компаний, которым удалось вырастить алмазы, сходные с белорусскими. Бриллиантовая презентация вызвала большой интерес у минчан, а среди почетных гостей были замечены не только официальные лица, эксперты, но и известные медийные персоны.