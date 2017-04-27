27 Апреля 2017 19:14

И еще одна конференция в белорусской столице. В Минске собрались представители Конституционных судов России, Украины, Казахстана, Азербайджана и Грузии. Проект проходит в целях реализации взаимодействия Европейского союза и Совета Европы со странами "Восточного партнерства". Речь шла, в частности, об обеспечении верховенства права в этой сфере. Как отмечено сегодня, Беларусь последовательно реализует европейские подходы.

Хердис Кьерульф-Торгейрсдоттир, зампредседателя венецианской комиссии Совета Европы: "Сегодня мы будем затрагивать такие вопросы, как верховенства права в первую очередь. Также наше сотрудничество в области конституционного контроля, сотрудничество между Европой и белорусским Конституционным судом. Необходимо отметить, что история нашего сотрудничества насчитывает более 20 лет. С тех пор мы очень плодотворно сотрудничаем".

Обеспечение верховенства права является гарантией развития демократии, реализации прав и свобод человека, подчеркнули участники конференции.