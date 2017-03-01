1 Марта 2017 21:09

История или современность? Креативность или выверенный расчет? В Минске собирают подписи за сохранение поселка тракторостроителей. В перспективе на его месте могут появиться новые здания с развитой инфраструктурой. Впрочем, многие жители этому совсем не рады. Облик района до сих пор хранит атмосферу послевоенных лет. Вот только многие здания уже порядком обветшали и остро требуют ремонта. Что ожидает столичный район? Выясняла Влада Карницкая.

Несколько десятков черно-белых фотографий для Надежды Ермак не просто память - настоящее олицетворение всей ее восьмидесятишестилетней жизни. Юность, нежная влюбленность, замужество, рождение долгожданного сына, годы работы на тракторном заводе. И все это связано с одним единственным местом — поселком тракторостроителей, в котором женщина прожила 65 лет.

Все это было уже после окончания Великой Отечественной. На этом месте началось возведение тракторного завода. А рядом — поселок для будущих его работников — высотные сталинки в стиле ампир, в центре — улица Кошевого и жилые двухэтажные дома. Весь поселок, по мнению современных специалистов, — это уникальный архитектурный ансамбль.

Сегодня настоящее достояние социалистической застройки может исчезнуть.

Марк Шумячер, главный архитектор проекта реконструкции поселка тракторостроителей: "Учитывая то, что эти дома морально и физически устарели, они пришли уже в негодность, то экономически более целесообразно было их снести, но вместо них построить дома с крышами".

Марк Шумячер над проектом реконструкции поселка тракторостроителей работал еще около 10 лет назад. На чертежах разбил его на секторы, в квартале А — в пределах улиц Щербакова - Клумова — Чеботарева - Стахановской по задумке вместо существующих четырех тысяч двухсот метров жилья город получит в пять раз больше: на месте уютных двухэтажных домов появятся семиэтажные.

Еще не так давно в этом квартале кипела жизнь. Дети играли во дворе, взрослые, как вспоминают местные, дружили семьями. Теперь дома опустели, окна забиты, двери заварены. Последняя семья переехала отсюда всего несколько месяцев назад.

По сути, целый квартал прямо в городе стал призраком. Особая атмосфера притянула туристов.

Виктор Жибуль экскурсии в поселке проводит практически каждые выходные.

Чтобы весь поселок с его более чем полувековой историей не канул в Лету, его жители объединились и начали собирать подписи, чтобы обратиться к властям. Сами жильцы предлагают сделать в старых зданиях креативное пространство по примеру Запада. Но выгодно ли это экономически, нужно выяснять специалистам. Решение не простое, особенно если учесть, что реконструкция - проект очень дорогостоящий. А новые дома - это еще и дополнительные квадратные метры для Минска. Оправдана ли такая в прямом смысле дорогая история, вопрос остается открытым.