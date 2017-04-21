В Минске сегодня официально открыли мотосезон

Общество
23 Апреля 2017 15:17
В Минске сегодня официально открыли мотосезонБолее 2 тысяч байкеров со всей страны на чоперах, эндуро и спортивных мотоциклах собрались у Ледового дворца, чтобы затем вместе прокатиться. На старте праздника было множество конкурсов. Участники слета продемонстрировали отличное знание правил дорожного движения и филигранную езду на двухколесном транспорте. Во время открытия мотосезона всех участников дорожного движения еще раз призвали к взаимовежливости и соблюдению ПДД.
Организованная колонна проследовала от улицы Притыцкого к проспекту Победителей, где и завершился первый мотопробег в этом сезоне.
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