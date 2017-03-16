15 Марта 2017 21:31

Сегодня в Минске прошел так называемый митинг протестующих против Декрета № 3. Однако с первых моментов стало понятно, что все свелось к политическим лозунгам. Власть предложила диалог, но отдельным активистам конструктивное решение вопросов, очевидно, не по душе. Нужен хаос, нужен погром, нужны дивиденды, и неважно какой ценой. Жители города сегодня были шокированы поведением анархических групп и примкнувших к ним непонятных политических течений. Объявленный как мирная акция митинг явно носил не мирный характер.

Подобные действа – под барабанную дробь с факелами – напомнили шествия нацистов. Надо ли это нам? Чего добиваются организаторы – разрухи, как у соседей? Страха ходить по улицам и переживать за детей в городе? Или это просто борьба за очередные гранты? Но цена слишком велика – на кону мир и спокойствие на улицах, и кощунственно - покушение на жизнь. Во время сегодняшнего так называемого митинга пострадали сотрудники охраны порядка.